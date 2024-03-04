Россияне осуществляют постоянные контратаки и активно применяют артиллерию, но после самолетопада немножко уменьшили налеты авиации на украинские позиции.

На Запорожском направлении россияне сосредоточили определенные подразделения и в течение последних двух недель постоянно контратакуют Силы обороны Украины, однако за последние дни в направлении Роботино наблюдается уменьшение интенсивности налетов вражеской авиации.

Боец третьего отдельного штурмового отряда центра специального назначения "Омега" Иван Бондаренко с позывным "Рейнджер" рассказал о ситуации на Запорожском направлении.

"Силы обороны держат рубежи и россияне не прорвут оборону на данном направлении. Да, нам трудно, враг осуществляет постоянные артиллерийские обстрелы, применяет дроны, но они также чувствуют весь профессионализм наших подразделений на себе", - акцентировал Бондаренко в эфире общенационального телемарафона.

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Он отметил, что учитывая последние победы украинских сил в воздухе, несколько уменьшилась активность применения врагом КАБов и армейской авиации на их направлении.

"Если брать буквально две недели назад, то они осуществляли по два-три налета авиацией конкретно в направлении Роботино, сейчас последние дни не отмечается такой интенсивности. Они применяют штурмовую авиацию, которая не наносит значительного ущерба нашим позициям. Очень хочется верить, что вражеский самолетопад будет продолжаться",- выразил надежду военный.

Бондаренко рассказал, что на Запорожском направлении тактика россиян не меняется, в том числе оккупанты продолжают "мясные" штурмы. "Применяется и техника, и пехота. Но вражеская техника заранее уничтожается на подступах к нашим позициям, а после этого так же уничтожается пехота. Прилагаются все усилия, чтобы они не могли продвинуться ни на метр нашей земли вперед",- акцентировал боец.

Он отметил, что для сдерживания давления россиян в направлении Роботино используются как украинские оборонительные рубежи, так и остатки отбитых у врага оборонительных позиций, так называемой "линии Суровикина".

"Подразделения Сил обороны используют как наши оборонительные позиции, вновь созданные после освобождения населенного пункта Роботино, так и те позиции, которые были созданы россиянами. Мы их немножко дообустроили, укрепились и крепко держим оборону на всех рубежах",- подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что на Запорожском направлении, в том числе, возле Роботино более равнинный рельеф, поэтому "иногда не за что зацепиться" и крайне трудно передвигаться во время военных операций незаметно для противника. "В основном, что у противника, что у наших подразделений передвижение осуществляется ночью. Но, даже ночью, с использованием современных технологий, что с нашей стороны, что со стороны противника очень трудно это делать. То есть, на всех выступлениях наблюдаются как наши подходы, так и противника. Однако есть некоторые хитрости, не буду раскрывать, которые мы применяем для выдвижения и все у нас хорошо получается",- подчеркнул боец.

Подытоживая он отметил, что интенсивность боев за последние недели довольно активная, но врагу не удается продвигаться.

"Интенсивность очень серьезная на протяжении последних двух недель, противник постоянно массированно применяет артиллерию. Село (Роботино-УНИАН) находится под ударами вражеских градов, ствольной артиллерии, штурмовой авиации. Бои продолжаются, мы даем достойный отпор врагу. Поэтому, все что россияне там заявляют, то могу заверить, что они ни на метр не продвинулись нашей территории",- резюмировал Бондаренко.

Война в Украине: новости

29 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказывал, что Запорожское направление горячее, но по сравнению с Авдеевским, враг там "несколько притих", возможно в подготовке к новым наступательным действиям. Лиховий отмечал, что очевидны усилия российских оккупантов срезать "роботинский выступ", который был деоккупирован украинскими войсками в ходе летней наступательной компании прошлого года.

Ранее аналитики отмечали, что Россия начала массово наращивать количество войск на Запорожье и по некоторым данным российские оккупанты собрали там 50-тысячную армию.

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