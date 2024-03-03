Противники совершили 9 сбросов с химическими веществами на позиции Сил обороны Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и оккупационная армия РФ уменьшила интенсивность штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении.

Ситуация возле Авдеевки стабилизируется, сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"За прошедшие сутки в операционной зоне войск "Таврия" россияне нанесли 14 авиаударов. Это наименьшее количество за последние несколько дней, возможно, неделю. Это не намного меньше, но ощутимое снижение. Вероятно, мы видим тенденцию, которая является логическим следствием уничтожения российской авиации за линией соприкосновения, у них становится меньше средств применения управляемых авиабомб. А поскольку авиация работает не сама по себе, а в интересах их штурмовых подразделений, то, соответственно, количество штурмовых действий со стороны россиян также сокращается", - сказал Лиховой.

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Он также добавил, что за прошедшие сутки РФ осуществили 950 обстрелов украинских позиций. Среди них - 9 сбросов с беспилотников с химическими веществами слезоточиво-душительного действия. По словам офицера, это является нарушением конвенции о применении химического оружия.

Кроме того, спикер сообщил об отражении 14 штурмов РФ неподалеку Авдеевки в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое.

"По подтвержденным данным, в районе этих трех сел ситуация стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия и столкновения, но нет оснований говорить, что враг оккупировал эти населенные пункты", - отметил Лиховой.

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Как сообщал УНИАН, из-за массового уничтожения российских самолетов, РФ начала более осторожно применять авиацию на юге Украины.

Кроме того, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Ильи Евлаша, РФ решила отказаться от штурмов на одном из направлений в Харьковской области из-за отсутствия перспектив.

По мнению премьера Британии Риши Сунака, полномасштабная война Украины с РФ может еще долго продолжаться, однако украинцы победят. Экс-премьер России Михаил Касьянов считает, что противостояние может завершиться уже в конце 2024-го.

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