По данным некоторых аналитиков, россияне собрали там 50-тысячную армию.

Российские оккупационные войска начали массово наращивать силы на юге Украины. Враг стягивает войска в Запорожской области.

Об этом со ссылкой на украинские и российские источники пишет CNN. Отмечается, что по данным некоторых аналитиков, россияне собрали там 50-тысячную армию.

"Это происходит в тот момент, когда российские войска пытаются усилить свое превосходство на восточном фронте после того, как подняли свой флаг в нескольких частях Авдеевки Донецкой области", – добавляет издание.

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Ситуация на передовой: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, 19 февраля на передовой произошло 70 боевых столкновений с противником. На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты девять атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

В то же время на Запорожском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника в районе Малиновки и Работиного. В Генштабе добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись более 20 населенных пунктов.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины ударили по складам боеприпасов и по районам сосредоточения врага. Также были сбиты два вражеских самолета. Истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С противника "приземлили" на восточном направлении подразделения Воздушных сил ВСУ.

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