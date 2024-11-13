Без поддержки США украинское сопротивление России "просто не сможет продолжаться", заявил Стюарт Рэмси.

В настоящее время на фронте в Украине армия РФ "на подъеме", а у ВСУ "довольно большие неприятности", заявил главный корреспондент Sky News Стюарт Рэмси, который находится на востоке Украины.

"Россия определенно на подъеме… Я бы сказал, что в настоящий момент у украинской армии довольно большие проблемы. Моральный дух у солдат всегда довольно высок, потому что они знают, что им нужно сражаться, и они полны решимости это делать… Но, конечно, как и все здесь, они смотрят на то, что произошло в Соединенных Штатах, на результаты выборов и на то, что будет дальше...", - отметил журналист.

По его словам, без американской поддержки украинское сопротивление России "просто не сможет продолжаться".

Видео дня

Рэмси добавил, что большинство украинцев не допускают передачу территорий России, однако при этом "в стране есть большое количество людей, которые считают, что это, возможно, неизбежно".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, ранее появилась информация о том, что россияне в ходе своего наступления продвинулись на 2,5 км до центра города Торецк Донецкой области, и сейчас контролируют уже около 70% территории города.

Также сообщалось, что российские войска уже вошли в город Курахово Донецкой области на 1,2 километра, заняв около 15% территории города.

Вас также могут заинтересовать новости: