Катерина Шварц

По мнению Рёпке, украинские военные заранее отступят, чтобы не оказаться в "котле".

Российские войска уже вошли в город Курахово Донецкой области на 1,2 километра, заняв около 15% территории города. Об этом сообщает BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке.

Отмечается, что ВСУ оказались под угрозой окружения возле Кухарово - с севера они отделены водохранилищем, а с востока, юго-востока и юго-запада наступают российские войска.

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"ВС РФ удалось совершить бросок на 5-6 км и войти в село Дальнее в центре образовавшегося полукотла. Таким образом украинские защитники оказались разделены. К югу от Дальнего несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5-6 сел на берегах речки Сухие Ялы. Сейчас они окружены с севера, юга и востока", - говорится в сообщении.

Указывается, что теперь единственным выходом из окружения для бойцов ВСУ остается село Константинопольское. По мнению Рёпке, украинские войска заранее отступят, чтобы не оказаться в "котле". Он считает ситуацию на юге "критической".

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