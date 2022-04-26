Военно-политическое руководство Украины вполне понимает угрозу оккупантов в Одесской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что наступление россиян на украинскую Бессарабию ускорит поражение их войск в Украине.

Об этом Арестович сказал во время видеобрифинга, обнародованного Офисом президента Украины в социальной сети Facebook.

"В течение суток несколько изменилась военно-политическая обстановка вокруг Украины. И главное направление ее изменений - это российская террористическая активность в Приднестровской Молдавской Республике. На территории нашей доброй соседки Молдовы. Россия на уровне высших представителей государственной власти заявляет о том, что необходимо оккупировать Молдову, и сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении Российской Федерации прибавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", - подчеркнул Арестович.

Он сказал, что военно-политическое руководство Украины вполне понимает эту угрозу и находится в постоянной связи с соседями.

"И мы знаем, что с этим делать. А россиянам, российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит вашу военную поражение здесь и политическое поражение в мире", - подчеркнул Арестович.

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля спецслужбы организовали Российской Федерации провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины.

По данным украинской разведки, войска РФ готовят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины владеет информацией, что Россия привела в полную боевую готовность войска в Приднестровье.

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