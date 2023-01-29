В новом наступлении Россия потратит остатки своих военных ресурсов и будет неспособна выдержать ответный удар, считает эксперт.

Российские генералы сейчас отговаривают Кремль от нового большого наступления в Украине, потому что ожидают стратегического поражения из-за нехватки основных вооружений. Об этом заявил бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Сейчас в Кремле с участием военных идут такие дискуссии после решений, анонсированных на "Рамштайне": "А может, ну его нафиг вообще наступать? Тут бы в обороне устоять". Но понятно, что политическое руководство будет настаивать на наступлении", – заявил Арестович.

Он отметил, что российская стратегия наступательной войны, позаимствованная из советской военной школы, базируется на массированном использовании двух ключевых видов оружия – артиллерии и танков. Однако и с тем, и с другим у России сейчас большие проблемы.

Арестович подчеркнул, что ВСУ выдержат российский натиск в рамках большого наступления, даже если придется местами отступить на 50-100 км. При этом российские войска израсходуют последние резервы артиллерии, которые нечем пополнить.

"А потом, вооруженные западным оружием, с подготовленным личным составом, сформированными новыми соединениями мы пойдем это всё забирать обратно. (...) И может так случиться, что харьковская операция с ее темпами бегства им покажется детским садом. Потому что без артиллерии и танков останавливать танковый батальйон "Леопардов" – это очень тяжелая история", – заявил Арестович.

По его мнению, после такого поражения уже в мае российскому руководству придется думать не о переговорах с Украиной, а о том "стреляться сразу, или сначала написать записку".

Большое наступление России – что известно

Ранее Арестович выразил уверенность, что возросшая активность российских атак на фронте является подготовкой к будущему большому наступлению, но не является собственно самим наступлением.

По мнению некоторых экспертов, наступление РФ начнется в ближайшие недели. Однако другие аналитики говорят, что наступление будет уже весной.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что у России больше нет той большой профессиональной армии, которая вторглась год назад. Ее заменили непрофессиональные мобилизованные. Поэтому Череватый полагает, что ВСУ смогут отразить попытку нового большого наступления.

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