Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений.

Украинские защитники продвинулись в районе Работино и продвигаются вдоль линии российских укреплений в Вербовом. Российским оккупантам не хватает снарядов и вооружения

По информации Института изучения войны, украинские войска продвигаются на западе Запорожской области. Российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино. Это указывает на то, что украинские силы продвинулись в этом районе, хотя ранее россияне утверждали, что они его контролируют.

Украинские силы также продвинулись на юг от Работино и на северо-запад от Вербового. Отмечается, что они продвигаются вдоль линии российских укреплений в районе этого населенного пункта.

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Кроме того, украинские силы достигли успеха в направлении Работино-Новопрокоповка к югу от Орехова, а также сообщили, что украинские силы проводят успешное наступление к югу от Бахмута. При этом российские оккупанты жалуются на нехватку контрбатарейных средств и боеприпасов для артиллерии в условиях украинского контрнаступления.

Украинские силы на границе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, достигли успеха. Они зажали части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и не позволили им передислоцироваться на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 сентября - главные новости

За прошедшие сутки авиация ВСУ 11 раз ударила расположению врага. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения оккупантов, их техники и вооружения, а также 14 средств артиллерии на позициях, склад боеприпасов и ЗРК россиян.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 266 290 своих военных.

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