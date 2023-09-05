Они заявляют, что их все устраивает.

Глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска "тактически оставили" Работино.

В эфире российского пропагандистского шоу "Соловьев LIVE" он сказал, что оккупационные войска "не видели смысла там оставаться". "Российская армия тактически оставила Работино. Мы не видели смысла оставаться там, где сложно безопасно "вкопаться", - заявил Балицкий.

По его словам, российские захватчики якобы находятся на "главенствующих высотах", а украинские воины - в обороне. "С точки зрения боевых действий, нас такая позиция устраивает", - заявил он.

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Напомним, 22 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады заявили, что зашли в Работино с боями и начали эвакуацию мирных людей.

В День Государственного флага Украины в сети появилось видео, на котором бойцы поднимают флаг с подписью Валерия Залужного на здании местной школы.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, Работино было самой большой преградой в продвижении в сторону города Токмак. Он убежден, что после прорыва перед украинскими силами открываются новые перспективы.

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