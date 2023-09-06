Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по скоплению российских войск и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки украинские военные совершили очередные успешные удары по позициям россиян, уничтожив десятки единиц вражеской артиллерии на позиции, а также склад боеприпасов противника.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район скопления российских военных, их техники и вооружения, а также 14 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс врага.

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В то же время, в течение суток россияне нанесли 40 авиационных ударов и совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также зафиксированы разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Этой ночью Россия совершила несколько волн атак на Украину. Во время первой атаки враг запустил несколько групп ударных беспилотников по югу Одесской области. В результате атаки в Измаильском районе погиб сотрудник агропредприятия. Зафиксированы разрушения.

Кроме того, ближе к утру россияне атаковали Украину ракетами, выпущенными с самолетов Ту-95МС. В частности, взрывы прогремели в Киеве. Местные власти сообщили, что российские оккупанты били крылатыми ракетами типа Х-101/555/55, а также вероятно баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели.

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