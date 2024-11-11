В частности, оккупанты стремятся захватить город из-за размещения там железной дороги и выйти на реку Оскол.

Российские захватчики имеют две цели продвижения в районе Купянска. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

Дикий сообщил, что ситуация на Купянском направлении такая же, как и на других направлениях.

"Вся динамика определяется тем, что у нас набирается в полтора раза меньше новобранцев, чем за этот наш санитарные потери. То есть, динамика по всему фронту одна и та же: наша армия постепенно тает. Наша армия просто уменьшается. И соответственно, российская армия, которая тоже уменьшается, но которая в свое время была набрана в достаточном количестве, в отличие от нашей - она продвигается дальше", - сказал Дикий.

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Аналитик отметил, что Купянск для россиян является принципиально важным.

"Если они берут Купянск, они получают возможность железнодорожного подвоза боеприпасов и техники по всей слобожанской части линии фронта. Это им логистику просто упрощает в разы", - сказал Дикий.

Также он напомнил о том, что в той местности протекает река Оскол.

"Скорее всего, россияне сейчас не намерены переходить за эту реку, разве что наш фронт бы полностью посыпался. Потому что с такой мобилизацией, кстати, я уже бы до конца этого не исключал, к сожалению. Но в рамках того, как мы держим сопротивление сейчас, у них задача тактическая, но тоже грамотная - выйди на реку Оскол и дальше чтобы по ней проходила линия разделения. Потому что держать линию по реке гораздо удобнее", - подчеркнул Дикий.

Эксперт считает, что если линия фронта будет проходить по реке, то ситуация надолго стабилизируется и Силы обороны Украины точно в контрнаступление не перейдут.

Он добавил, что давление на Купянск очень значительное и угроза для города очень велика.

Ситуация в Купянске сегодня

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты давят на Купянск Харьковской области, постоянно атакуя город. Из-за тяжелой ситуации в городе закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу все банкоматы. Россияне контролируют все дороги в город и атакуют FPV-дронами машины, которые приближаются к нему. В город трудно добраться даже гуманитарным грузам.

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