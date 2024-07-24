Российские захватчики в Украине имеют локальные достижения, отметил главнокомандующий ВСУ.

Продолжается война в Украине, и если враг осуществит очередной штурм на юге Запорожской области, то мы можем дать ему хороший ответ.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Guardian. "Российский агрессор атакует наши позиции на многих направлениях", - сказал он. Отвечая на вопрос, можно ли остановить продвижение России, главнокомандующий отметил: "Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров".

По словам Сырского, довольно часто "стойкие и героические" украинские подразделения побеждали большие группировки врага. В качестве примера он привел последнюю попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область. "Это не удалось", - сказал Сырский. Бои продолжались, но он сказал, что попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана.

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Насчет слухов, что Москва планирует очередной штурм на юге Запорожской области, по словам Сырского, если это произойдет, "мы можем дать им хороший ответ". Кроме того, он описал ползучие "победы" России как "тактические" - локальные достижения, а не "оперативный" прорыв, например, захват крупного города.

"В принципе, противник не сделал существенного прогресса", - сказал главком. Протяженность линии фронта, добавил он, составляет 3700 км. Активные боевые действия велись на его "977 км", то есть "вдвое больше длины границы между Германией и Францией".

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Как сообщал УНИАН, Александр Сырский уверен, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально. "Это реально. Конечно, это большая военная тайна, - сказал Сырский, - Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить..., чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

Кроме того, он отметил, что потери России в войне против Украины втрое превышают украинские. Он рассказал, что потери Кремля втрое превышают потери Украины, а на некоторых направлениях - даже больше. "Их количество погибших намного больше", - подчеркнул главком.

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