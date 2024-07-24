По словам главнокомандующего ВСУ, Россия потеряла втрое больше.

Потери России в войне против Украины втрое превышают украинские. Об этом в интервью для The Guardian заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он рассказал, что потери Кремля втрое превышают потери Украины, а на некоторых направлениях – даже больше. "Их количество погибших намного больше", – подчеркнул он.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибла 31 000 украинских военнослужащих. Однако Сырский отказался прокомментировать эту цифру. Он подчеркнул, что потери являются "чувствительной" темой, которую может использовать Москва.

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Потери в войне

Офицер вооруженных сил Украины и добровольца Мирослава Гая считает, что число мертвых украинских военных на уровне 31 000 является адекватным, но есть также пропавшие без вести, среди которых герои также могут быть оплачены.

В июле 2024 года президент Володимир Зеленски снова заявил, что знает, сколько украинских вооруженных сил теряют людей каждый день. Если у нас есть один убит на 6-8 раненых, то у них есть каждая секунда или треть.

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