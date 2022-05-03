2 мая украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе.

Вооруженные силы показали, как с воздуха уничтожают размещенную в южных регионах военную технику россиян.

Видео очередной ювелирной работы защитников опубликовано на странице оперативного командования Юг.

Артиллерией было нанесено несколько ударов по вооружению оккупантов.

"Наши артиллеристы - это настоящие "боги войны", которые наносят точные удары по технике противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине: обновленные данные

2 мая украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе. В Генштабе отмечают, что враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов. На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Военные ВСУ контратаковали русские войска вблизи Харькова, отбросив их на 40 км от города. Россияне планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

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