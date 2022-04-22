Президент призвал жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию они о себе дают захватчикам.

На юге и востоке Украины российские оккупанты накапливают силы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"На юге и востоке нашего государства оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины. Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут лишь оттягивать неизбежное. Время, когда захватчикам придется уйти с нашей земли. В том числе - из Мариуполя. Города, который продолжает сопротивление России. Несмотря на все, что об этом говорят оккупанты", – сказал президент.

Он призвал жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию они о себе дают захватчикам.

"И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы просто "переписать" людей, которые живут на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-то гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такой спектакль. И это – реальность. Будьте осторожны. Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, то это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы покинете свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Поэтому, лучше сейчас – ищите мир", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, по информации Зеленского, оккупанты вывезли из занятых ими территорий не менее 500 тысяч украинцев.

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