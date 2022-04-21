Отмечается, что новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля.

В поселке Мангуш российские оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Об этом говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

"На это указывает сопоставление со спутниковыми фото сокрытия в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела вкладывают в несколько слоев", - говорится в сообщении.

"В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, цыган и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Нужно остановить геноцид", – отметил мэр города Вадим Бойченко.

Так, к середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

"По осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек", - отмечают в горсовете.

Напомним, под Мариуполем обнаружили 30-метровую братскую могилу. Мэр Мариуполя допустил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть последствия своих зверств.

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