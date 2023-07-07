Свою пропаганду враг продвигает как в печатных изданиях, так и в подконтрольных оккупантам сообществах мессенджеров.

Российское военно-политическое руководство увеличивает количество пропаганды, направленной на местное население временно оккупированных территорий Херсонской области. Цель врага заключается в усилении лояльности людей к оккупационной администрации.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, об этом свидетельствует анализ информационного пространства оккупированной Херсонщине. Свою пропаганду враг продвигает как в печатных изданиях, так и в подконтрольных оккупантам сообществах мессенджеров.

Оккупанты распространяют такие нарративы:

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"российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона";

"экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонщины и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ";

"российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области";

"Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

"Указанные выше тезисы направлены на достижение влияния и изменение общественного мнения на временно оккупированных территориях Херсонской области, в частности на поощрение молодежи оккупированного региона к участию в инициированных Кремлем проектах, интеграции в российское социально-культурное пространство, а также поступлению в российские или подконтрольные вузы", – говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские оккупанты планируют перевести в режим "горячего" состояния энергоблок №4 оккупированной Запорожской АЭС, что увеличит риск катастрофы. Как отметили в НАЭК "Энергоатом", псевдоруководитель станции Юрий Черничук уже отдал соответствующее распоряжение.

Неспокойно и на оккупированной Донетчине. 5 июля в Макеевке раздался мощный взрыв, после чего начался масштабный пожар на нефтебазе.

Несколькими часами ранее взрывы прогремели в оккупированной Волновахе Донецкой области. РосСМИ писали о ракетном ударе по зданию "администрации", где находились коллаборанты.

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