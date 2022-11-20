Сотни украинских городов просто сожжены и тысячи людей погибли.

С начала войны РФ выпустила по Украине более 4 700 ракет.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4 700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам международной организации Франкофонии.

Он подчеркнул необходимость остановить российскую агрессию.

Видео дня

"Я всегда это говорю: возвращение мира возможно! Но это возможно, когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные удары по Украине - что известно

Россия поставили себе цель уничтожить энергосистему Украины и оставить людей зимой без света и тепла. Русские нещадно поливают украинские города своими ракетами. Массированные ракетные удары Москва нанесла 10, 11, 17, 31 октября, а также 11 и 15 ноября.

Только в последний разз россияне выпустили по Украине 96 ракет. Кроме того, они применили против украинцев иранские дроны-камикадзе.

При этом представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты могут нанести новые массированные ракетные удары по Украине в любое время, но есть проблема с производством новых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: