Командования Воздушных сил ВСУ отметил, что России необходимо время на производство ракет.

Российские оккупанты могут нанести новые массированные ракетные удары по Украине в любое время. Главная проблема России заключается в том, чтобы произвести необходимое количество ракет, но для этого необходимо одна-две недели.

"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, перемирию, чтобы использовать для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать всегда, потому что также РФ не оставляет и намерений оставить нас в блекауте", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

При этом он заявил, что у Москвы не останется ракет, если россияне будут каждый день наносить массированные удары по украинским городам.

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"Поэтому они что-то где-то накапливают, на производствах своих подтягивают. У РФ есть "Искандеры", но уже в достаточно малом количестве, а вот "Калибры" и ракеты Х-101 россияне продолжают производить", - отметил представитель ВСУ.

По его словам, для производства и накопления хоть какого-то количества необходимо одна-две недели.

"Поэтому они собственно и накапливают, чтобы в какой-то момент ударить большим количеством ракет с "Шахедами" и прочим - подытожил Игнат.

Массированные ракетные удары по Украине - что известно

Российские оккупанты поставили чебе цель оставить украинцев зимой без света и тепла, поэтому наносят массированные ракетные удары по мирным городам Украины. Так, Москва засыпала украинские города ракетами 10, 11, 17, 31 октября и 11 и 15 ноября.

Так, 15 ноября россияне запустили по Украине 96 крылатых ракет, а также беспилотники. При этом системы ПВО сбиоли более 70 ракет и часть дронов.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя ракетными ударами россиян.

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