Враги использовали против нашего государства 96 крылатых ракет, отметили в Воздушных силах армии Украины.

Вооруженные силы Украины уточнили, какими ракетами и беспилотниками российские оккупанты вчера, 15 ноября, атаковали Украину.

По уточненной информации, оккупанты запустили по Украине 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, "Орион", "Орлан-10, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что сбиты противовоздушной обороной 75 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10".

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Новый вражеский массированный обстрел Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 15 ноября около 14:20 Россия начала массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из которых сбила ПВО.

Отмечалось, что враг 15 ноября превысил количество ракет, выпущенных во время массированного ракетного удара 10 октября, когда страна-террорист РФ направила на Украину 84 ракеты.

В результате атаки в различных областях Украины поражено около 15 энергообъектов. Без электроснабжения остались более 7 млн абонентов в 17 областях и г. Киеве.

Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты начали восстановительные работы и ликвидацию нанесенных энергообъектам повреждений.

В Киеве в результате вражеского удара повреждены два жилых дома, в одном из них погибла пожилая женщина. В Киевской области в селе Плесецкое на кладбище женщина получила смертельное ранение от обломков вражеской ракеты.

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