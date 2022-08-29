Захватчики применяли различное вооружение, в том числе и авиацию.

Российские оккупанты пытались пойти в наступление на трех направлениях. Украинские военные дали жесткий отпор.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, россияне пытались пойти на штурм на Славянском направлении для улучшения тактического положения у Богородичного, но успеха не имел.

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При этом зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БпЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцево и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки при помощи БПЛА. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлении захватчики били по районам Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, но все было безуспешно.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как извещал Генштаб ВСУ утром воскресенья, 28 августа ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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