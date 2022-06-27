Тем временем на Харьковском направлении оккупанты безрезультатно штурмовали Дементьевку и Питомник.

Враг наступает в направлении Мазановки, бой продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулька. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку Немаленькое. С целью улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазанівка, бой продолжается", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевелевка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Заиловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементьевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Заиловки, Шестаково и победы.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области. Нанес авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает подразделения Сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину и начали полномасштабную войну. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем начал бомбить и гражданскую инфраструктуру, в частности, в Харькове, были жертвы и пострадавшие.

Постоянные бои идут и в Харьковской области. В результате обстрела 26 июня в селе Калугино-Башкировка Чугуевского района произошел пожар в хозяйственной постройке, а также погибли две женщины и еще два человека госпитализированы с ранениями.

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