Еще два человека были госпитализированы.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли две женщины.

Об этом в своем Telegram сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"В 20: 46 В С. Калугино-Башкировка Чугуевского района, в результате вражеских обстрелов горело хозяйственное здание на площади 4 кв. м. В результате обстрела погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы". - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в Украине на Харьковского направления фактически могут прибегнуть к показательным действиям, а не до самого наступления.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию и начали полномасштабную войну. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем начал бомбить и гражданскую инфраструктуру, в частности, в Харькове, были жертвы и пострадавшие.

В июне полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что не стоит ожидать наступления оккупантов на Харьков.

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