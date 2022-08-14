Олег Жданов отметил, что РРФ уже подвозит боеприпасы из Беларуси.

Российской Федерации от СССР досталось очень много боеприпасов, которыми армия РФ засыпает территорию Украины. Уничтожение российских складов всегда будет приоритетной целью для Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов

"Лишение передовых частей боезапаса – это основа успешного контрнаступления наших войск и это основа снижения боеспособности российских войск, которые оккупировали нашу территорию. К большому сожалению, этих боеприпасов – бездонная бочка. Советский Союз наклепал очень много, потому что готовился к мировой войне. Они находятся далеко", - отметил эксперт.

При этом он указал, что российские войска уже, наверное, выбрали уже все запасы боеприпасов на европейской части РФ, поэтому берут их у Беларуси.

"Боеприпасы надо везти из Урала, а это время, поэтом у сейчас РФ выбирает боеприпасы у Беларуси – первая партия была 100 вагонов, а сейчас 120. Российское командование прекрасно понимает, что без боеприпасов они в Украине ничего не могут сделать. Без огневого вала российской артиллерии по нашим позициям они ничего не смогут делать. Они просто заваливают территорию Украины этими боеприпасами. Единственное, что мы сейчас вынуждаем их оттащить эти склады с боеприпасами за пределы дальности досягаемости наших средств вооружения, а это 70 километров от переднего края", - объяснил Жданов.

По его словам, у россиян очень много боеприпасов и их постоянно подвозят, поэтому ВСУ средства досягаемости, чтобы украинские бойцы могли останавливать эшелоны еще на границе. Он подчеркнул, что если логистика будет еще больше усложнена, то это снизит боеспособность армии РФ.

Как ранеем сообщал УНИАН, по данным Оперативного командования "Юг" за 13 августа, обстановка в операционной зоне южнобугского направления остается сложной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают уничтожать опорные пункты и склады оккупантов.

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