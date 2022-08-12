Захватчики продолжают нести существенные потери на Юге.

Украинские защитники в Херсонской области испепелили рашискую реактивную систему залпового огня "Град" и полевой склад боеприпасов к системе.

Видео филигранного попадания ВСУ выложил в своей телеграмме полковник Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан.

Как отмечается в сообщении, сначала ВСУ уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а затем аэророзведка заметила активность в зарослях возле "Града" и установила, что там оккупанты организовали состав боекомплекта.

После этого артиллеристы нанесли новые удары, уничтожив снаряды к РСЗО.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

За сутки, 11 августа нашей авиацией были нанесены 2 удара: по опорному пункту врага неподалеку Андреевки и по скоплению вражеских сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов.

12 августа в ОК "Пивдень" сообщили, что на Херсонщине оккупанты остались без очередного склада боеприпасов.

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