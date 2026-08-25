Эксперты назвали 5 лучших смартфонов среднего класса, которые можно купить сегодня

В список попали модели от Google, Samsung, Motorola, Nothing и OnePlus.

Средний ценовой сегмент смартфонов в 2026 году заметно изменился. Рост стоимости компонентов, в частности памяти DRAM и NAND из-за спроса со стороны ИИ-индустрии, привел к подорожанию устройств. Поэтому некоторые модели теперь стоят дороже привычных для этого класса 500 долларов.

Портал Gizmochina составил список из пяти лучших смартфонов лета 2026 года, имеющих оптимальное соотношение цены и характеристик. В него попали модели от Google, Samsung, Motorola, Nothing и OnePlus.

Google Pixel 10a

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Стартовая цена Pixel 10a составляет $499 за базовую версию с накопителем на 128 ГБ . За эти деньги покупатели получают 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и батарейку 5100 мАч. Основная камера 48 Мп и сверхширокоугольный модуль 13 Мп достались модели от предшественника.

Главным преимуществом Pixel 10a обозреватели называют длительную программную поддержку. Google гарантирует семь лет обновлений ОС и безопасности.

Nothing Phone (4a) Pro

Второе место занял Nothing Phone (4a) Pro, который выделяется необычным дизайном. Вместо привычного пластикового корпуса компания использовала алюминиевую конструкцию, а спереди установлен 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц.

Внутри установлен Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Стоимость устройства также составляет $499. При этом камера уступает Google Pixel, а автономность нельзя назвать сильной стороной модели. Зато смартфон подойдет тем, кому нужен необычный дизайн.

Samsung Galaxy A57 5G

Середняк от Samsung получил тонкий корпус и премиальный внешний вид благодаря комбинации стекла и металла. Экран на 6,7 дюйма выполнен по технологии Super AMOLED Plus и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку по проводу 45 Вт.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а компанию ей составляют сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп и макрокамера на 5 Мп. Samsung также обещает шесть лет обновлений ОС и исправлений безопасности. Главным недостатком модели эксперты считают относительно слабые игровые возможности.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion оборудован 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 4, которого хватает для любых повседневных задач и мобильных игр на средних и высоких настройках.

Смартфон получил аккумулятор 5200 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт, основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией и корпус с защитой IP68. Слабым местом остается срок программной поддержки, который уступает Samsung и Google.

OnePlus Nord 6

Замыкает пятерку OnePlus Nord 6 – модель для пользователей, которым важнее всего производительность. Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 4 и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, телефон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 165 Гц и огромной батареей 9000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Камера и дизайн не являются главными фишками смартфона, зато по скорости работы и автономности он заметно выделяется среди конкурентов.

Ранее эксперты протестировали все актуальные смартфоны Samsung и выбрали лучшие варианты для покупки летом в 2026 года. Среди них есть как дорогие флагманы, так и бюджетные модели.

Пользователи Android назвали свои любимые смартфоны в 2026 году. В первую тройку попали устройства Xiaomi, Redmi и Huawei.

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