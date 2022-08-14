Оккупационное войско потеряло 15 военных.

Обстановка в операционной зоне южнобугского направления остается сложной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают уничтожать опорные пункты и склады оккупантов.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Юг" за 13 августа.

"Нашей армейской авиацией нанесено 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на 1️5 рашистов, 1️ танк Т-72 и еще 4️ единицы бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Музыковке и Новой Каховке уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов.

"Окончательные потери врага - доразведываются", - отметили в командовании.

Как писал УНИАН, 13 августа военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в захваченной российским оккупантами Новой Каховке мощные взрывы произошли на электромеханическом заводе, который противники превратили в склад. Журналист добавил, что объект атаковала украинская армия.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов.

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