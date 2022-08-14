Базы россиян уничтожены в Каховском и Геническом районе Херсонщины, а также в Новой Каховке, поделился спикер Одесской областной военной администрации.

В Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отмечает, что сегодня продолжена "демилитаризация орды".

"Базы - 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина: склады БК - 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район", - сообщил он.

При этом добавил, что другая информация уточняется.

Напомним, 13 августа военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в захваченной российским оккупантами Новой Каховке мощные взрывы произошли на электромеханическом заводе, который противники превратили в склад. Журналист добавил, что объект атаковала украинская армия.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль назвал полномасштабную войну против нашего государства "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации". Украинские войска дают достойный отпор противнику - уже уничтожены 43,4 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: