Украинцы подняли экономику Польши: в МИД оценили их вклад в ВВП

Уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году составил 78%.

Граждане Украины укрепили экономику Польши. Вклад украинцев в рост польской экономики оценивается в 2,7% ВВП, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши в соцсети Х.

"Украинцы не просто находят приют в Польше – они активно способствуют развитию польской экономики", – сообщили в МИД Польши.

По данным польской стороны, уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году составил 78%. При этом вклад граждан Украины в рост польской экономики оценивается в 2,7% ВВП.

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"За этими статистическими данными стоят реальные истории инноваций и развития бизнеса. Мы не просто соседи – мы строим более прочное будущее. Вместе", – добавили в МИД Польши.

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Средняя зарплата в Польше в феврале составила 9 966 злотых (около 119 тысяч гривен). По ориентировочным подсчётам, после уплаты налогов работник может получать около 7,1 тыс. злотых, или 85 тыс. грн. Для сравнения: средняя зарплата украинцев после уплаты налогов составляла 21 807 грн.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил, что польская экономика в значительной степени зависит от беженцев из Украины. Он также раскритиковал идею партии "Право и справедливость" депортировать безработных военнообязанных украинцев из Польши.

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