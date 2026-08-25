РФ массированно атаковала беспилотниками Чернигов: без света остались тысячи абонентов

Из-за повреждения энергообъекта без света остались абоненты в Черниговском районе и Славутиче.

Армия РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками, повредив энергетический объект. Без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич.

По данным начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, враг направил на город более десяти БПЛА.

"В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Трое человек получили травмы легкой степени", – рассказал он.

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В Черниговском горсовете добавили, что в результате атаки также были повреждены складские помещения двух предприятий и один из магазинов – предположительно, ударной волной.

В "Черниговоблэнерго" подтвердили повреждение энергообъекта в результате вражеской атаки и сообщили об отключении электроэнергии у более чем 30 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич.

Другие вражеские атаки на Чернигов

24 августа беспилотник атаковал многоэтажнный дом в центре Чернигова. Здание загорелось. В результате удара были ранены 14 человек, среди них – двое детей 12 и 17 лет. Троих человек госпитализировали, еще 11 получили легкие ранения – им оказали помощь на месте.

26 июля российские оккупанты с помощью дрона нанесли удар по супермаркету в Чернигове. Два человека погибли, в том числе 10-летняя девочка, за медицинской помощью обратились 20 человек.

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