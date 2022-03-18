Президент Украины отметил, что возможным пособникам врага лучше выбрать долгую жизнь, чем деньги, которые предлагают за короткую.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил тех, кто попробует присоединиться к оккупантам в нашей стране, что это в их жизни будет самое худшее решение.

Президент в новом видеообращении отметил, что лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые возможным пособникам оккупантов предлагают за короткую.

"…У нас есть информация, что российские военные привлекают к войне наемников из других стран и пытаются обманом загнать на военную службу как можно больше молодежи…", - сказал глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что противнику это не поможет.

"…Поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попробует присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет худшее ваше решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, что вам предлагают за короткую", - заявил президент.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 17 марта общие боевые потери противника составили около 14 тыс. человек личного состава.

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