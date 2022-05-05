Нардеп отметил, что одна из причин - осложнение поставок Украине вооружения.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал с чем связана активность ракетных обстрелов в последние дни.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Во-первых, враг ведет против Украины именно террористическую войну и террористический аспект имеет целью запугивания граждан. Во-вторых, это необходимость каким-то образом исключить или усложнить поставку Украине вооружения, поэтому объектами атак становятся западные регионы, через которые идут логистические маршруты", - отметил Вениславский.

По его словам, российское руководство понимает, что оно находится в патовой ситуации, никаких успехов продемонстрировать не может, их потери огромны.

"Поэтому Россия этими обстрелами через атмосферу страха пытается заставить украинское военно-политическое руководство к уступкам, которые они для себя рисуют, но это является нереалистичным сценарием с точки зрения нашей тактики и стратегии", - отметил депутат.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия нещадно обстреливает Украину баллистическими ракетами с кораблей в Черном и Азовском морях, а также из Беларуси. По состоянию на 4 мая со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.

Кроме того, на российских кораблях в Черном и Азовском морях еще есть 22 ракеты "Калибр".

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