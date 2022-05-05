В результате обстрелов частично разрушены жилые дома / фото: Павел Кириленко / Telegram

Глава Донецкой области Павел Кириленко отметил, что россияне продолжают массированные обстрелы по всей линии фронта.

"Наносят ракетные удары по городам, расположенным в тылу. По меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов в результате ночного обстрела Часового Яра. После ракетного удара по Краматорску - 25 раненых, повреждены 9 домов, школа и объекты гражданской инфраструктуры", - сообщил он.

Под огнем "Градов" оказалась также Авдеевка.

"Там информации о пострадавших нет, но повреждены 3 дома, перебита линия электропередач. Продолжаются периодические обстрелы Марьинки - враг применяет зажигательные кассеты. Также единичные обстрелы зафиксированы на Светлодарском направлении, без жертв", - сообщил Кириленко.

По его словам, цель массированных обстрелов оккупантов - вызвать панику среди населения.

"Россияне и дальше пытаются посеять панику в Донецкой области, но у них нет шансов. Стоим!",- подчеркнул Кириленко.

Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022
Фото Донеччина обстрелы 05 мая 2022

Напомним, в ОП рассказали почему оккупанты начали обстреливать железнодорожную инфраструктуру. 

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