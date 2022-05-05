Под огнем "Градов" сегодня оказалась Авдеевка.

Глава Донецкой области Павел Кириленко отметил, что россияне продолжают массированные обстрелы по всей линии фронта.

"Наносят ракетные удары по городам, расположенным в тылу. По меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов в результате ночного обстрела Часового Яра. После ракетного удара по Краматорску - 25 раненых, повреждены 9 домов, школа и объекты гражданской инфраструктуры", - сообщил он.

Под огнем "Градов" оказалась также Авдеевка.

"Там информации о пострадавших нет, но повреждены 3 дома, перебита линия электропередач. Продолжаются периодические обстрелы Марьинки - враг применяет зажигательные кассеты. Также единичные обстрелы зафиксированы на Светлодарском направлении, без жертв", - сообщил Кириленко.

По его словам, цель массированных обстрелов оккупантов - вызвать панику среди населения.

"Россияне и дальше пытаются посеять панику в Донецкой области, но у них нет шансов. Стоим!",- подчеркнул Кириленко.

Напомним, в ОП рассказали почему оккупанты начали обстреливать железнодорожную инфраструктуру.

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