Три корабли-носители крылатых ракет суммарно могут выпустить до 22 ракет по объектам на территории Украины.

В Черном и Азовском морях корабли Российской Федерации еще имеют 22 ракеты "Калибр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Он сказал, что российские корабли, которые продолжают находиться в акватории Черного и Азовского морей, и в дальнейшем пытаются изолировать район проведения боевых действий и пытаются вести разведку.

"Не исключается вероятность продолжения привлечения корабельного состава Военно-Морского Флота Российской Федерации к нанесению ракетных ударов на территории Украины", - заявил Мотузяник.

"В частности, в настоящее время по данным нашей разведки в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". По состоянию на этот день их суммарный ракетный залп может составлять до 22 ракет", - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, представитель Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что в Российской Федерации в акватории Черного моря остается три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Он добавил, что российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают наносить ракетные удары по территории Украины

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