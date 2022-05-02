Оккупанты принудительно вывозят людей на территорию России.

Ситуация в Мариуполе остается крайне тяжелая, оккупанты продолжают блокировать наших защитников на "Азовстали".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, отвечая на вопросы представителей СМИ.

"Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая, оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Блокируют гуманитарные коридоры", - сказал он.

В то же время Мотузяник подчеркнул, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации мирных жителей сегодня.

"В основном город находится под контролем Вооруженных сил РФ. Там российские воины совершают преступления, пытаются проводить мероприятия по фильтрации населения. У нас есть сведения, что население принудительно вывозится на территорию России", - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, эвакуация в Мариуполе началась в 7:00 в воскресенье, 1 мая. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

По словам президента Владимира Зеленского, в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек выехали на контролируемую Украиной территорию. 2 мая они прибыли в Запорожье.

При этом в этот же день Мариупольский городской совет сообщил, что удалось согласовать две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя

Вас также могут заинтересовать новости: