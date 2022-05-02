Дополнительные локации – поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.

Согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя.

Об этом в своем Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

"Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это-поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска. Если у вас остались родственники или знакомые там, старайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации". - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

1 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: