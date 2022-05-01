Глава государства надеется, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывозить людей из Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал начало эвакуации людей из "Азовстали".

Об этом говорится в видеообращении главы государства 67-го дня войны.

"Сегодня нам наконец удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни одного дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что удалось вывезти уже более ста гражданских - женщин, детей, которые спасались от боевых действий на "Азовстали".

"Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там их будет встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывозить людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 1 мая, Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.