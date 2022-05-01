После удара украинских военных по Змеиному противник пытался эвакуировать своих подразделений, которые остаются на острове.

После нанесения украинскими военными очередного удара по Змеиному острову в Черном море зафиксирована активизация сил вражеского флота.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Тем временем в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые остаются на острове", - отметил он.

Назаров отметил, что остальные корабли и подводная лодка продолжают создавать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, по данным ОК "Юг", очередной атакой по вражеским объектам на Змеином было разбито 3 зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием.

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