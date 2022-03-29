Также требование касается ряда населенных пунктов Киевской области, до которых очень трудно добраться на сегодня.

Во время сегодняшних переговоров в Стамбуле российской стороне передано требование о немедленном открытии гуманитарных коридоров в Мариуполь, Харьков, Чернигов и ряд населенных пунктов Киевской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в вечернем видеообращении, размещенном в Telegram.

"Во время переговоров в Стамбуле , которые происходили сегодня, наша переговорная группа передала требование российской стороне об обязательном и немедленном открытии гуманитарных коридоров в крупнейшие города Украины: Мариуполь, Харьков, Чернигов. И конечно мы говорим о Киевской области - о тех населенных пунктах, куда очень трудно добраться сегодня. О результатах рассмотрения мы увидим и услышим позже", - отметила Верещук.

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на 29 марта согласовали три гуманитарных коридора. Позже председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что оккупанты не пропустили в области ни одной гуманитарной колонны.

Вас также могут заинтересовать новости: