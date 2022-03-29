Представители России стали реальнее понимать, в каком положении находятся, отметил член украинской дипломатической группы в переговорах с РФ.

Бывший посол Украины в США, член украинской дипломатической группы в переговорах с РФ Валерий Чалый рассказал о том, как проходили переговоры в турецком Стамбуле и высказался об окончании войны дипломатическим путем.

Стойкость украинской армии и народа, а также финансовая и санкционная помощь международных партнеров позволили изменить баланс сил в переговорном процессе, рассказал дипломат в эфире национального марафона.

"Благодаря инициативе Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Ред.) открылся шанс для дипломатического урегулирования войны в Украине, и мы начали использовать этот шанс", - сказал он.

По его словам, "россияне стали более реально понимать, в каком положении они находятся".

"И мы сделали эти ключевые наши предложения, наши красные линии, по крайней мере то, что я понимаю, сегодня с российской стороны были сделаны декларации, что они их осознают", - сказал Чалый.

По мнению дипломата, самым важным в переговорном процессе является то, что Украина сможет получить такие же гарантии безопасности, которые бы получила при вступлении в НАТО.

Чалый считает, что Украина сейчас - это ключевая фигура в создании новой системы европейской безопасности.

Собеседник добавил, что дипломатическая группа будет добиваться признания Россией территориальной целостности украинского государства на момент объявления независимости, однако судьбу Крыма и захваченной части Донбасса спрогнозировать трудно.

Напомним, Россия ворвалась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон и Мариуполь.

Позже между представителями Украины и РФ начались мирные переговоры. Новый раунд переговоров между сторонами состоялся 29 марта в Стамбуле.

Советник руководителя Офиса президента, один из украинских переговорщиков Михаил Подоляк сказал, что Киев предлагает подписать договор о международных гарантиях безопасности для украинского государства.

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