Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что сегодня оккупанты не пропустили в области ни одной гуманитарной колонны.

Об этом вечером Старух написал в Telegram.

"Орки сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну!!! Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, которые выехали из Запорожья! Не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара! Не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!" - отметил он.

Вместе с тем Старух добавил, что переговоры по гуманитарным коридорам продолжаются и украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения.

Как писал УНИАН, вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на сегодня (29 марта) согласовано три гуманитарных коридора.

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