Эксперты отмечают, что для украинской армии погодные условия не стали препятствием.

Погода очень сильно замедлила наступление российских войск в восточных областях Украины. При этом сильный дождь и грязь не остановили продвижение Вооруженных сил Украины.

Аналитики американского Института изучения войны в своем ежедневном отчете отметили, что 20 ноября российские оккупанты не проводили наземные операции в Купянском направлении северо-западнее Сватово. Эксперты считают, что это связано с тяжелыми погодными условиями.

При этом в Генштабе ВСУ сообщил, что украинские бойцы 20 и 21 ноября отразили атаки на направлениях Лиман и Кременная-Лисичанск и уничтожили технику РФ возле Сиротино.

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В то же время в Минобороны России 20 или 21 ноября не сообщили о каких-либо оперативных достижениях.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании отметили, что россияне продолжают строить оборонные позиции на востоке Украины.

"Отчеты подтверждают предварительные оценки ISW о том, что российские военные пытаются улучшить свои оборонные и наступательные возможности на востоке Украины, опрокидывая мобилизованные войска из Херсона, но что российские военные не достигли значительного оперативного прогресса из-за низкого морального духа и нехватки квалифицированного персонала", - указали аналитики.

Ситуация на востоке Украины - что известно

12 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что самые тяжелые бои идут в Донецкой области.

Только за прошедшие сутки, 21 ноября, силы обороны Украины отразили атаки противников возле Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселго, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области и в районе Стельмаховки в Луганской области.

При этом россияне за сутки нанесли девять авиационных и семь ракетных ударов по территории Украины, а также совершил более 50 обстрелов из РСЗО.

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