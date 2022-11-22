Погода очень сильно замедлила наступление российских войск в восточных областях Украины. При этом сильный дождь и грязь не остановили продвижение Вооруженных сил Украины.
Аналитики американского Института изучения войны в своем ежедневном отчете отметили, что 20 ноября российские оккупанты не проводили наземные операции в Купянском направлении северо-западнее Сватово. Эксперты считают, что это связано с тяжелыми погодными условиями.
При этом в Генштабе ВСУ сообщил, что украинские бойцы 20 и 21 ноября отразили атаки на направлениях Лиман и Кременная-Лисичанск и уничтожили технику РФ возле Сиротино.
В то же время в Минобороны России 20 или 21 ноября не сообщили о каких-либо оперативных достижениях.
В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании отметили, что россияне продолжают строить оборонные позиции на востоке Украины.
"Отчеты подтверждают предварительные оценки ISW о том, что российские военные пытаются улучшить свои оборонные и наступательные возможности на востоке Украины, опрокидывая мобилизованные войска из Херсона, но что российские военные не достигли значительного оперативного прогресса из-за низкого морального духа и нехватки квалифицированного персонала", - указали аналитики.
Ситуация на востоке Украины - что известно
12 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что самые тяжелые бои идут в Донецкой области.
Только за прошедшие сутки, 21 ноября, силы обороны Украины отразили атаки противников возле Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселго, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области и в районе Стельмаховки в Луганской области.
При этом россияне за сутки нанесли девять авиационных и семь ракетных ударов по территории Украины, а также совершил более 50 обстрелов из РСЗО.