Также враг совершил более 50 обстрелов из РСЗО.

За сутки противник нанес 9 авиационных и 7 ракетных ударов по территории Украины, а также совершил более 50 обстрелов из РСЗО.

"За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено.

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В Генштабе отмечают, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Тем временем на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Орлянське и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Тернии Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов, среди них - Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы двадцати одного населенного пункта, в том числе Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущие оборону и не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших сил и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 22 ноября - что известно

21 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что оккупанты атаковали украинских бойцов на Донбассе около 10 населенных пунктов, а именно в районах Белогоровки, Бахмута, Марьинки, Курдюмовки, Новомихайловки, Подгородного, Первомайского, спорного, Яковлевки и Стельмаховки.

При этом утром 22 ноября стало известно, что россияне в Донбассе снова атаковали украинских воинов, но в этот СЧ в районах 13 населенных пунктов.

Сейчас общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют около 84600 человек.

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