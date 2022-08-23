На этой неделе британские уорент-офицер Пол Карни и генерал Ричард Даннат призвали британских военнослужащих готовиться к любому развитию событий в войне РФ против Украины. В частности, речь шла о сценарии, по которому и военнослужащие Великобритании должны будут присоединиться к военным действиям. Итак, армейцам рекомендовано использовать в мирное время для подготовки к этим сценариям: подумать об опеке над членами собственных семей и подготовиться физически.

Более того, глава армии Великобритании Патрик Сандерс еще в июне призвал офицеров готовиться к возможной войне в Европе. Это означает, что Британия вполне серьезно относится к существующим рискам и не исключает, что НАТО таки вступит в войну с Россией.

В Великобритании понимают, что Российская Федерация ведет полномасштабную агрессию не только против Украины, но и создает риски для всех остальных стран в Европе и бросает серьезный вызов всем западным ценностям. Кремль постоянно демонстрирует свое неуважение к международному порядку, используя любые инструменты шантажа, в частности, угрозы использования ядерного оружия. Зато Великобритания активно помогает украинским силам побеждать врага.

Британия вполне серьезно относится к существующим рискам и не исключает, что НАТО таки вступит в войну с Россией

Например, мы знаем, что украинские военнослужащие уже проходят обучение на территории Великобритании. Обучение по стандартам НАТО - это один из способов помощи украинской армии от британских инструкторов. Тем более, когда учебные центры в Украине работают в условиях постоянной угрозы ракетных атак России.

Поэтому такая помощь играет очень важную роль, учитывая, что подготовленные бойцы понимают и видят, что такое армия Великобритании, как там относятся к военным задачам и учениям личного состава.

Более того, британские военнослужащие еще с начала полномасштабного вторжения РФ принимают участие в боевых действиях на территории Украины. Известно, что они вошли в состав батальона "Интернациональный легион" вместе с американцами и добровольцами из других стран Европы и Запада.

Следовательно, нельзя исключать и сценария направления официальной миссии военных из Великобритании в Украину. Это возможно при определенных условиях.

Кроме того, стоит отметить, что мир увидел: "вторая армия мира" оказалась не такой уж и страшной угрозой. Ведь даже предоставление Украине нужного оружия (причем далеко не всех нужных образцов и не в том объеме, который требуется) помогает ВСУ сопротивляться российской армии. То есть на Западе уже поняли, что, при определенных условиях, Россию абсолютно реально побороть на поле боя.

То есть, хотя сейчас страны НАТО сдерживаются из-за угроз России о применении ядерного оружия, нельзя исключать, что их осторожность может со временем измениться.

...мир увидел: "вторая армия мира" оказалась не такой уж и страшной угрозой

Не случайно возможности участия войск НАТО в войне с РФ сейчас серьезно рассматривают в уважаемых западных СМИ.

Соответствующая дискуссия уже не является формальным "глубоким беспокойством", которое мы могли наблюдать ранее.

Однако она должна стать серьезным предупреждением для страны-агрессора насчет пересечения "красных линий". В частности, применение оружия массового уничтожения или даже массового террора могут стать веской причиной для того, чтобы вспомнить о 5 статье НАТО по защите союзников.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований