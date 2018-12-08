В США две монахини проиграли в казино полмиллиона украденных долларов

О хищении «значительной суммы денег» стало известно, когда в школе решили провести аудит от церкви.

В американском штате Калифорния две монахини похитили из католической школы Святого Иакова, в которой они работали, 500 тысяч долларов.

Деньги монахини, в частности, тратили в казино, пишет издание Daily Breeze со ссылкой на школу.

О преступных действиях монахинь католическая школа в городе Торранс объявила в конце ноября.

Выяснилось, что деньги похитили бывшая директор школы, сестра Маргарет Крепер и экс-преподавательница, сестра Лана Чанг.

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О хищении «значительной суммы денег» стало известно, когда в школе решили провести аудит от церкви из-за выхода экс-директрисы на пенсию. Сестра Крепер проработала в школе 28 лет.

Аудитор от церкви обнаружил в финансовой отчетности школы неточность и привлек к проверке независимого финансового эксперта. Специалист обнаружил счет, на который женщины выводили средства.

В конце экс-директор Крепрер призналась, что действительно присваивала средства школы и тратила их, в частности, на казино. Монахиня объяснила, что ее сообщницей была бывшая преподавательница Чанг.

Однако представители архиепархии заявили, что не будут выдвигать обвинения против монахинь, а «строго накажут». Такое решение приняли, поскольку орден сестер Святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать школе похищенную ими сумму.