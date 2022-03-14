Ирина Венедиктова отметила, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей.

Еще один иностранный журналист пострадал во время освещения войны в Украине. Британский корреспондент получил осколочный перелом обеих ног.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

"Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не будучи на военном объекте, он получил серьезные ранения", - говорится в сообщении.

При этом Венедиктова указала, что сведения о преступлении внесены в ЕРДР. Кроме того, она указала, что инцидент произошел около 16:00.

Также генпрокурор призвала Запад подумать над вопросом введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной из-за еще одного ранения иностранного журналиста российскими военными.

Стоит отметить, что Венедиктова обнародовала фото удостоверения журналиста. На документе видно название американского информационного телеканала Fox News.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 марта в ходе обстрела журналист Рено Брент, 1971 года рождения, получил огнестрельное ранение в голову. Другой журналист Хуан Арредондо, 1975 года рождения, получил огнестрельное ранение и ему оказывают помощь в больнице "Охматдет" в Киеве. По сообщению медиков, угрозы жизни раненому журналисту нет.

Денисенко отметил, что после обстрела автомобиль был поврежден и они пересели в другой автомобиль и перенесли туда тело убитого журналиста, доехали до моста у села Романовка, а оттуда их привезли в Киев.

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