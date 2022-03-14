Они переписали адреса журналистов и их родственников, угрожают их детям, родителям, женам.

В Бердянске оккупанты запугивают журналистов и заставляют их работать для российской пропаганды.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Рашистские оккупанты насаждают режим террора и цензуры в захваченных населенных пунктах Украины", - отметила она.

По словам омбудсмена, в Бердянске российские силовики преследуют и запугивают журналистов.

"По данным Запорожской ОГА, в Бердянске оккупанты переписали адреса журналистов, их родственников. Заставляют их работать для российской пропаганды. Угрожают их детям, родителям, женам. Оккупационные войска пытаются ввести свойственный для РФ режим тотального запугивания и лишить свободы слова захваченные города", - подчеркнула Денисова.

Она подчеркнула, что препятствование свободной журналистской деятельности является нарушением Женевской конвенции, которая касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты в Бердянске распространяют пропагандистские листовки об "объединении с РФ". Захватчики цинично отмечают, что "их дело правое".

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