В Черниговской области противник встретился с "мастерами ландшафтного дизайна".

На Черниговщине украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Рубрика "было - стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков на Черниговщине встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась в Украину. В начале войны противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Чернигов.

В частности, враг 13 марта нанес очередной авиаудар по областному центру, было повреждено несколько зданий, одно из них - общежитие. В результате авиаудара погиб один человек, а два - травмированы.

Украинская армия дает отпор противнику. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 16 марта в нашей стране уничтожены около 13 800 оккупантов.

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