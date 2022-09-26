По предварительным данным, люди не пострадали. Повреждены жилые дома, 30 панелей солнечной станции, трансформаторную подстанцию и линии электропередач.

Оккупанты из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией", - написал он.

В частности, оккупанты 9 раз ударили по четырем громадам - Никопольской, Марганецкой, Красногригорьевской и Мировской.

"В наши города и села прилетели почти 130 российских снарядов!"- подчеркнул Резниченко.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"По Никополю попали трижды. В городе повреждены почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, машины, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточены дома почти 3 тыс. семей. Энергетики уже приступили к работе", - отметил Резниченко.

По его словам, в Марганецкой, Красногригорьевской и Мировской громадах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

Удары оккупантов по Днепропетровщине

Российские оккупанты постоянно наносят удары по Днепропетровской области. Так, 22 сентября около полуночи российские оккупанты накрыли "Градами" Никополь, в результате чего погиб 35-летний мужчина.

23 сентября оккупанты снова ударили из "Градов" по Никополю и марганцу. Вследствие удара в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина, еще девять ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов. А в Никополе было повреждено 10 домов.

24 сентября оккупанты на рассвете из "Градов" и "Ураганов" ударили по двум общинам Днепропетровской области - Марганецкой и Красногригоревской.

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