Оккупанты сегодня целый день обстреливают Криворожский район.

На Днепропетровщине оккупанты ударили кассетными боеприпасами по гражданскому объекту со строительной и сельхозтехникой, ранены три человека.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Криворожский район сегодня весь день под обстрелами. Оккупанты били по Зеленодольской, Апостоловской, Нивотрудовской, Широковской общинах. По Широкому били из "Ураганов", - отметил он.

По словам председателя облсовета, в результате обстрелов в Шестерни повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, солнечные панели, также в поселке перебита линии газо- и электроснабжения, поэтому здесь сейчас продолжаются работы по восстановлению.

Кроме того, из-за обстрелов в окрестностях Нивотрудовской общины произошел пожар на поле с пшеницей (около 15 га).

В результате обстрелов в Криворожском районе пострадавших или погибших нет.

"Уже под вечер оккупанты попали по Покровской общине в Синельниковском районе. Били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых – работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется. Сейчас людям оказывают медицинскую помощь", - рассказал Лукашук.

Он добавил, что в складских помещениях начался пожар, который сейчас ликвидируют, а масштабы разрушений выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области 4 июля вражеские обстрелы вызвали пожар на полях сгорело 90 га озимого ячменя.

Сегодня, 6 июля, в Днепропетровской области оккупанты попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном.

Вас также могут заинтересовать новости: